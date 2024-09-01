Малышев высказался о будущем Николсона в «Спартаке»

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался насчет будущего в команде ямайского форварда Шамара Николсона.

«Будет ли играть Шамар - решает тренер. Всё будет зависеть от того, как футболист будет играть и тренироваться», - рассказал руководитель в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Николсон появился на замену в концовке вчерашнего матча седьмого тура Премьер-лиги с казанским «Рубином». «Красно-белые» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Шамар перешел в московский коллектив в январе 2022 года. Ранее он выступал за бельгийский клуб «Шарлеруа».