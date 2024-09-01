Соболев мог остаться в «Спартаке»

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев дал новый комментарий по уходу из клуба центрального нападающего Александра Соболева.

«Детали переговоров с Александром, как и то, кто, кому и что говорил, не хочу обсуждать. Вариант, что он останется, был», - приводит слова гендиректора «Чемпионат».

Напомним, что Соболев сменил «Спартак» на «Зенит» в конце прошлого месяца. Нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

В новом сезоне чемпионата России Александр сыграл всего один матч, не отметившись голевыми действиями.