В «Спартаке» ответили на вопрос о Промесе

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о бывшем форварде команды Квинси Промесе.

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что минувшим летом московский клуб объявил о расставании с 32-летним нидерландским футболистом. Промес в общей сложности провел за «народную команду» 235 поединков, в которых записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.

После семи туров чемпионата России «Спартак» с 14 баллами занимает третье место в таблице.