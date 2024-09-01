Генич сильно удивился, увидев футболиста «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на возвращение ямайского нападающего Шамара Николсона в состав московского «Спартака». Легионер вышел на замену в матче седьмого тура РПЛ с казанским «Рубином».

«Шамаааар?! Уже и забыл про него», - написал Генич в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал аргентинец Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

Николсон перешел в московский клуб из бельгийского «Шарлеруа» в 2022 года. Срок действующего контракта форварда с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026-го.