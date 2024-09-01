Малышев: «Не считаю, что «Зенит» прогнул «Спартак» в трансфере Соболева»

Олег Малышев, гендиректор московского «Спартака», дал комментарий по поводу трансфера нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Не считаю, что «Зенит» прогнул «Спартак» в трансфере Соболева», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа. 27-летний центральный форвард заключил с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел всего одну встречу. Нападающий не отметился результативными действиями. Он являлся игроком «Спартака» с 2020 года.