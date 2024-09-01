Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Динамо» Махачкала

В матче седьмого тура чемпионата России махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. У «Крыльев» игра лучше поставлена. Есть хороший шанс на своём поле с аутсайдером поправить положение. «Динамо» маловато забивает, думаю, что волжане смогут добиться нужного результата», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Динамо» состоится на стадионе в Самаре сегодня, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.