Генич прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»

Комментатор и журналист Константин Генич высказался о поражении подмосковных «Химок» от столичного ЦСКА в поединке седьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

«Очень понравились «Химки». Точно не будут бороться за выживание», - написал Константин в своем телеграм-канале.

Благодаря гостевой победе ЦСКА набрал 13 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки», в свою очередь с шестью очками располагаются на 11-й строчке в чемпионате страны. Промежуточным лидером РПЛ является петербургский «Зенит».