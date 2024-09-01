Генич вынес решение по пенальти «Спартака»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал момент с назначением пенальти в матче седьмого тура РПЛ между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

«Чистейшая точка в ворота «Рубина», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что полузащитник Эсекьель Барко уверенно реализован 11-метровый и принес своей команде победу со счетом 1:0. «Красно-белые» доигрывали встречу вдесятером после удаления полузащитника Романа Зобнина.

«Спартак» набрал 14 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.