Бубнов уверенно назвал победителя матча «Ростов» - «Факел»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о поединке между «Ростовом» и воронежским «Факелом» в седьмом туре чемпионата России.

«3:0. Дома «Ростов» и более сильным командам забивал по три мяча. Против «Факела» команда Карпина сыграет надёжно в обороне. У гостей проблемы в атаке, а вот ростовчане забить могут мяча три», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 1 сентября. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости – последнее.