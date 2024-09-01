Ветеран «Спартака» оценил победу «Зенита» со счётом 3:0

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о гостевой победе петербургского «Зенита» над «Пари НН» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Зенит» являлся явным фаворитом, сценарий известен был заранее. Игра получилась проходной, в который явный фаворит разобрался с аутсайдером. Моментов у «Зенита» хватало, могли и больше забить», - цитирует эксперта Sportbox.

«Зенит» выиграл со счетом 3:0. Дубль оформил новичок команды Лусиано Гонду, еще один гол забил Маркус Вендел. Питерцы набрали 17 баллов и вернулись на первое место в таблице РПЛ.