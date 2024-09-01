Бубнов рассказал, с каким счётом «Локомотив» победит «Краснодар»

В центральном матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Прогнозом на это противостояние поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Локомотив» выбился в лидеры, поймал игру и кураж. Жду хорошую игру на встречных курсах. В Краснодаре мог бы поставить на ничью, в Москве отдам предпочтение «Локо», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» состоится на московском стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 сентября. Начало поединка запланировано в 19:45 по столичному времени.