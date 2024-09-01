Бубнов назвал точный счёт в матче «Оренбург» - «Динамо»

В матче седьмого тура РПЛ московское «Динамо» на выезде сыграет против «Оренбурга». Об этом поединке высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:3. «Динамо» не хватает стабильности, но играют хорошо. «Оренбург» в обороне плохо действует, много пропускает и норовит играть в атакующий футбол. С «Динамо» играть на встречных курсах чревато», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок «Оренбург» - «Динамо» состоится сегодня, 1 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости – шестое.