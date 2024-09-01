​Булыкин знает, что получит «Зенит» от перехода Соболева

Главной новостью заканчивающейся футбольной недели в России стал переход Александра Соболева - талантливый нападающий покинул «Спартак» и будет выступать в составе чемпиона России, питерского «Зенита». Дмитрий Булыкин, в прошлом защищавший цвета российской сборной, уверен в том, что Соболев органично впишется в состав клуба и усилит его:

- У питерцев появился ещё один классный нападающий. Конкуренция станет ещё выше, добавится вариативность в атакующей игре команды. А как себя проявит Александр и как будет развиваться ситуация внутри клуба, какими станут его взаимоотношения с тренером и партнёрами, мы скоро узнаем, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что Соболев выступал за московский клуб с 2020 года.