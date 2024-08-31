​Тарханов прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Главным событием минувших дней в российском футболе стал трансфер Александра Соболева - нападающий сменил московский «Спартак» на питерский «Зенит» после четырёх лет выступлений в Москве. Своим мнением об этом поделился известный отечественный специалист Александр Тарханов. Он не сомневается в качествах Соболева:

- Надо посмотреть, как он заиграет. Заиграет – значит, будет супер. Он футболист хорошего уровня, поэтому, я думаю, он должен заиграть. Плюс там и партнеры совершенно другие будут, - цитирует слова отечественного специалиста Vprognoze.ru.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года.