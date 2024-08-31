​Дзюба: «Карьеру ещё не закончил»

Российский нападающий Артём Дзюба дал понять, что не закончил свою игровую карьеру, несмотря на то, что в данный момент остаётся без клуба. Дзюба старается поддерживать игровую форму, посещает тренировочный зал и надеется на то, что ещё пригодится какому-либо из российских клубов.

- Пока я вроде бы не закончил, сейчас посмотрим. У меня всегда хорошее настроение, ты сам должен наслаждаться жизнью. Держу себя в тонусе, - цитирует слова российского нападающего «Чемпионат».

В прошлом сезоне Дзюба выступал за московский «Локомотив». Ранее в его карьере были ещё такие клубы, как «Зенит» и «Спартак».