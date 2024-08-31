До закрытия летнего трансферного окна в России «Спартак» рассчитывает заполучить новичка на позицию левого защитника. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб ищет защитника на левый фланг для ротации. Поиски ведутся на рынке Латинской Америки.

Стоит сказать, что основным левым защитником «Спартака» является Олег Рябчук, который перебрался в стан «красно-белых» прошлым летом.

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Рубин» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Эсекьель Барко – аргентинец реализовал одиннадцатиметровый удар.