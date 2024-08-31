В течение лета слухи активно связывали «Спартак» с атакующим полузащитником Керемом Актюркоглу из «Галатасарая». В какой-то момент представители игрока говорили о том, что сделка сорвалась.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время «Спартак» сделает новое предложение по Актюркоглу. Словом, шансы на осуществление такого трансфера сохраняются.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Керема Актюркоглу в 15 миллионов евро.

Важно отметить, что Актюркоглу не переехал в топ-лиги, где летнее трансферное окно уже закрылось.