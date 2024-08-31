Станкович вошёл в историю «Спартака»

В субботу «Спартак» обыграл на своём поле «Рубин» со счётом 1:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Если брать домашние матчи «красно-белых» в этом чемпионате, то команда не пропустила ни одного гола. Результаты были такими:

«Спартак» - «Крылья Советов» 2:0;

«Спартак» - «Ахмат» 0:0;

«Спартак» - «Факел» 3:0;

«Спартак» - «Рубин» 1:0.

Как сообщает Opta, Деян Станкович стал первым тренером «Спартака», под руководством которого команда ни разу не пропустила в четырёх первых домашних играх.

Следующий домашний матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 22 сентября – против «Динамо».