Из-за них «Спартак» должен был проиграть в меньшинстве: три худших игрока матча против «Рубина»

Ставим оценки футболистам Деяна Станковича

И как «Спартак» добыл победу над «Рубином»? Наверное, он и сам не понял. Сказалось удивительное желание казанцев отсидеться в обороне. Даже в игре 11 на 10 они не сумели перестроиться.

«Красно-белые» добыли минимальную победу, но были близки даже к поражению. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,0. Странно, как Деян Станкович доверил Рябчуку сыграть весь матч. Обычно он наказывает уже за пару провалов, а Олег упустил Кабутова, замыкавшего кросс. Повезло, Дмитрий пробил выше. Потом позволил Рахмоналиеву спокойно подать на опасный момент.

Подключения же Рябчука в атаку ничего не несли. Олег даже ширину не создавал, только замедляя и без того инертные позиционные наступления. Ещё в пассиве у Рябчука жёлтая карточка.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,0. Фланг обороны другой – а проблемы ровно те же. Разница лишь в том, что Денисова Станкович всё-таки заменил. Даниил тоже упускал оппонента очень часто – подключения Рожкова и Рахмоналиева несли опасность постоянно.

А ещё Денисов опаздывал к эпизодам. В одном из таких нанеся серьёзную травму Вячичу. Игор покинул поле досрочно, а Даниил получил в пассив только «горчичник». Но и Денисов матч не доиграл, Деня Станкович его заменил первым.

РОМАН ЗОБНИН – 3,0. А вот и главный антигерой, которого Станкович хотел заменить первым. Тренер как чувствовал, что Зобнин сегодня запаздывает, проигрывает эпизоды, грубит. В первом пуле замен готовил «уход» Романа. Но Зобнин тренера опередил.

Рядовой (но бесспорный) фол на Чумиче и вторая жёлтая карточка за 60 минут. После удаления Зобнина «Спартак» мобилизовался, в меньшинстве забил и добыл победу, что ещё раз доказывает: сегодня «красно-белым» без Романа было гораздо лучше.