Камилов: «Нам просто нужно 1-2 гола, чтобы нас прорвало»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Акрон» Владислав Камилов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Итог? Не выиграли. Для нас это, наверное… не буду громких слов говорить, как поражение. Не знаю, не идет мяч в ворота, какие-то перекладины. Та игра, мы не можем забить, не знаю, в чем проблема. Все отдаются, вся команда, но нам просто нужно 1-2 гола, чтобы нас прорвало, и дальше будет легче, но пока не можем как-то переломить эту ситуацию.

- Может быть, дело в психологии?

- Думаю, не только в психологии. Здесь много факторов. Не думаю, что нужно здесь рассусоливать. Много чего, поэтому кто там ближе к команде, все там понимают и знают. Но в любом случае мы будем дальше биться. Уверен, мы начнем набирать очки и выигрывать матчи.

- В прессе очень много разговоров о смене главного тренера. Эта информация как-то до вас доходит? Как в коллективе реагируют?

- Конечно, это как-то доходит. Наверное, это может быть мешает или не мешает. Но все отдаются делу и стараются переломить ситуацию, забить гол и выиграть матч, но пока не получается.