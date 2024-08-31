«Спартак» выдал лучшую серию с 1998 года

В субботу вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков победой над «Рубином» со счётом 1:0. Удаление Романа Зобнина не помешало команде Деяна Станковича удержать победу.

Для «Спартака» это пятый матч Премьер-лиги подряд, в котором команда не пропускает. Ранее «красно-белые» отыграли на ноль в матчах чемпионата против «Крыльев Советов» (3:0), «Ахмата» (0:0), «Факела» (3:0) и «Зенита» (0:0).

Как сообщает Opta, для «Спартака» это лучшая «сухая» серия в чемпионате России с 1998 года (тогда было семь «сухих» матчей подряд).

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо».