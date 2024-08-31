Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выдал лучшую серию с 1998 года

31 Августа 2024 • 22:24 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Рубин

В субботу вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков победой над «Рубином» со счётом 1:0. Удаление Романа Зобнина не помешало команде Деяна Станковича удержать победу.

Для «Спартака» это пятый матч Премьер-лиги подряд, в котором команда не пропускает. Ранее «красно-белые» отыграли на ноль в матчах чемпионата против «Крыльев Советов» (3:0), «Ахмата» (0:0), «Факела» (3:0) и «Зенита» (0:0).

Как сообщает Opta, для «Спартака» это лучшая «сухая» серия в чемпионате России с 1998 года (тогда было семь «сухих» матчей подряд).

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

Новости по матчу

Сегодня, 31 Августа
22:29
Станкович вошёл в историю «Спартака»
22:28
Из-за них «Спартак» должен был проиграть в меньшинстве: три худших игрока матча против «Рубина»
22:24
«Спартак» выдал лучшую серию с 1998 года
22:20
Барко: «Каждый из моих партнёров показал характер, поэтому нам удалось выиграть»
21:44
Зобнин и подвёл, и мобилизовал: «Спартак» в меньшинстве вымучил победу над «Рубином» 2
21:25
«Спартак» в меньшинстве повёл в матче с «Рубином» 2
19:51
Станкович отказался комментировать уход Соболева
19:15
«Спартак» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
18:38
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Рубина»
13:48
Белоус назвал главную причину ухода Джикии из «Спартака»
13:35
Булыкин: «Рубин» может доставить неприятности «Спартаку»
12:16
Шикунов: «Соболев захотел выигрывать трофеи»
10:56
Белоус: «Абена техничнее Эраковича»
09:26
Игрок «Рубина» Грицаенко: «Постараемся сделать всё, чтобы забрать очки у «Спартака»
09:13
Мостовой: «Спартак» вскроет оборону неуступчивого «Рубина»
09:00
«Спартак» – «Рубин»: Возможные стартовые составы от Станковича и Рахимова на матч РПЛ
02:11
Спартак - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Августа
19:01
Фамейе внесён в заявку «Рубина» на сезон
18:30
Червиченко: «Ролью Соболева в «Зените» будет полирование лавки» 4
18:28
Гладилин считает, что отсутствие игровой практики не помешает Соболеву в «Зените»
04:12
​Гладилин: «Рубин» сыграет против «Спартака» вторым номером»
29 Августа
21:15
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак — Рубин чемпионата России — 31 августа 2024
10:43
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Рубин РПЛ — 31 августа 2024
28 Августа
20:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Рубин чемпионата России – 31 августа 2024
26 Августа
11:11
Гладилин удивил выбором лучшего игрока «Спартака» на старте сезона
24 Августа
12:10
Игрок «Рубина» Чумич прокомментировал свой первый гол после травмы
11:00
Иванов: «Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, «Рубин» должен это делать?»
09:14
Семшов: «Рубин» наиграл на победу в матче с махачкалинским «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая Серхио Рамос договорился с новым клубом
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
3
9.00 5.00 1.32
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1
0
1.62 3.90 5.00
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Акрон Акрон
0
0
1.84 3.75 3.85
Видео
01.09.24 в 15:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.85 1.97
Видео
01.09.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.69 3.80 5.00
Видео
01.09.24 в 19:45
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.05 3.80 3.10
Видео
01.09.24 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.56 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
23:11 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»
22:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Карьеру ещё не закончил»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта цель «Спартака» на трансферном рынке эксклюзив
22:29 · Россия. Премьер-лига
Станкович вошёл в историю «Спартака»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Камилов: «Нам просто нужно 1-2 гола, чтобы нас прорвало»
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выдал лучшую серию с 1998 года
22:20 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Каждый из моих партнёров показал характер, поэтому нам удалось выиграть»
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может продать игрока за 200 миллионов
22:05 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба рассказал, как поддерживает форму
21:57 · Россия. Премьер-лига
Соболев двумя словами отреагировал на победу «Зенита»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Никогда не сдаваться»
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в меньшинстве повёл в матче с «Рубином» 2
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян не интересен «Динамо»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Илича могут уволить из «Пари НН»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гонду оценил дубль игрока в дебютном матче за «Зенит» эксклюзив
20:44 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Химки» показали, что в РПЛ можно бороться даже с «Зенитом» эксклюзив
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Филин: «Поможет ли Соболев «Зениту»? Медийно он точно помогает» эксклюзив
20:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» вернул лидерство после победы над «СКА-Хабаровском»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Зенит» забил как минимум два мяча после наших ошибок»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Заслуженная трудовая победа, хорошо сыграли ребята»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки в команде»
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые выиграл всухую пять матчей РПЛ против одного соперника
20:07 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» исключили отставку тренера во время матча
20:02 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Улучшение игры заметно даже невооруженным взглядом»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Будет сегодня много борьбы, это точно»
Все новости
Рекомендуем