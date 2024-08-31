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Трио, определившее результат матча «Ахмат» – «Акрон»

31 Августа 2024 • 22:20 Комментировать
Ахмат
0:0
Акрон

«Ахмат» и «Акрон» сыграли со счётом, который нетрудно было спрогнозировать. Ничья 0:0 с двумя ударами в створ ворот. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выделило трёх лучших игроков матча в Грозном.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 15:6, в створ – 2:0, угловые – 4:8.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Ахмат0:0Акрон
Шелия ГиоргиИбишев Турпал-АлиЖиров АлександрШатара МилошАдамов Арсен 61' (Ловат Лукас ( 61') Тодорович ДаркоКамилов Владислав 90' (Якуев Магомед ( 90') Камило Рейжерс  89'Диале Мауро ЛунаКардосо Фелиппе 76' (Диванович Заим ( 76') Садулаев Лечи
Запасные: Уциев РизванМацуев МинкаилТалал АминМагомедов ЯхьяОпарин Михаил
Васютин АлександрСавичев КонстантинЭсковаль Родриго  87'Пауло Витор III 90' (Бокоев Марат ( 90') Димоски БоянЛончар СтефанДжурасович АлексаКузьмин Максим 62' (Эсанов Шерзод ( 62') Данилин КириллБакаев Солтмурад  68' 71' (Хубулов Владимир ( 71') Тавареш Жилсон 61' (Тимошенко Иван ( 61')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийПалиенко МаксимНагаев ДмитрийМосквичёв ВладимирВолков СергейДмитриев АрсенийБардыбахин Вячеслав
31 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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ПАУЛО ВИТОР – 8,0. Убери его из защиты «Акрона» – и сумели бы тольяттинцы сыграть на ноль? Возможно, как раз этот винтик обеспечивал непробиваемость обороны гостей. Заблокировал не один удар «Ахмата», а главное – накрыл угрожающий выпад Ловата в концовке. Выиграл Витор восемь из двенадцати единоборств.

МИЛОШ ШАТАРА – 8,0. Защита в этом матче была явно компетентнее атаки. Это справедливо для обеих команд. Шатара выиграл вообще десять из одиннадцати единоборств, в том числе все четыре верховые дуэли, в которых принял участие. Не забывал при этом Шатара и в дриблинг бегать, где три попытки из трёх у него оказались успешные.

ТУРПАЛ-АЛИ ИБИШЕВ – 7,5. 22-летний защитник осваивается в основном составе команды Премьер-лиги. Что касается борьбы, то выиграл шесть из девяти эпизодов. Когда вступал в отбор, не прогадывал (оба раза – успешно). Если бы принёс победу своей команде, попав головой не в каркас ворот, а куда надо, назвали бы его лучшим в матче.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Акрон

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