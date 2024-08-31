Барко: «Каждый из моих партнёров показал характер, поэтому нам удалось выиграть»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Рубин» Эсекьель Барко для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- За счет чего удалось переломить ход игры?

- Матч, конечно, был непростой на протяжении всей игры, особенно после удаления в нашей команде, но мы не сдавались. Видимо, за счет этого, за счет постоянной работы нам удалось выиграть.

- В концовке матча вы уже начали откровенно куражиться, у вас всё получалось - обыгрывали, заставляли соперника на себе фолить. Можно сказать, что концовка матча - одно из лучших ваших проявлений в сезоне?

- Да, нужно было создавать моменты, и команда это делала. Нужно было также стараться вынуждать соперника фолить, чтобы замедлить игру в самой концовке. У команды всё получилось, поэтому мы одержали заслуженную победу.

- Тактика фола, которая была у «Рубина» сегодня, насколько она сильно усложняла задачу? Ведь в первом тайме не удавалось создавать моменты.

- Да, соперник очень много фолил, и судье приходилось с этим что-то делать, он постоянно свистел. Но мне кажется, мы справились с этой игрой соперника.

- Сегодняшняя победа в плане менталитета, эмоциональной составляющей и духа в раздевалке как повлияет на «Спартак» дальше?

- Как раз менталитет нам помог одержать сегодня победу. Каждый из моих партнеров показал характер, поэтому нам удалось выиграть.