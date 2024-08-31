«Зенит» может продать игрока за 200 миллионов

После подписания Александра Соболева из «Зенита» уйдёт другой нападающий – Иван Сергеев. 29-летний футболист переберётся в «Крылья Советов», за которые уже выступал ранее.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», стоимость трансфера Сергеева составит 200 миллионов рублей, если условия сделки не будут изменены.

Всего за «Зенит» Иван Сергеев провёл 93 официальных матча, в которых записал на свой счёт 30 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сергеева в 5 миллионов евро (примерно 500 миллионов рублей).