​Дзюба рассказал, как поддерживает форму

Российский нападающий Артём Дзюба остаётся без работы, он так и не нашёл себе клуб на новый сезон и для него сейчас актуален вопрос поддержки спортивной формы. В беседе с журналистами он рассказал о том, как поддерживает кондиции в ожидании заключения игрового контракта. По словам Дзюбы, он проводит время в тренажёрном зале.

- Просыпаюсь, еду в тренажёрный зал, потом играю в футбол, в теннис и немного в волейбол. Неплохо на блоке, но надо тренироваться, - цитирует слова Дзюбы «Чемпионат».

В прошлом сезоне Артём выступал за московский «Локомотив», а ранее в его карьере были также «Спартак» и «Зенит».