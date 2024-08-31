Соболев двумя словами отреагировал на победу «Зенита»

Александр Соболев в пятницу стал игроком «Зенита», подписав контракт на три сезона с опцией продления ещё на один год. В субботнем матче против «Пари НН» Соболев не участвовал, ведь он давно не играл, и ему ещё нужно время на набор оптимальных кондиций.

«Зенит» разгромил «Пари НН» на выезде со счётом 3:0, и после финального свитка Соболев сделал публикацию в своё телеграм-канале. 27-летний футболист написал всего два слова.

«С победой», - написал Соболев. Форвард добавил эмодзи сердца в цвете «Зенита».

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА.