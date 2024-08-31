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«Ахмат» опять без победы: «Акрон» съездил за ничьей в Грозный

31 Августа 2024 • 21:53 Комментировать
Ахмат
0:0
Акрон
окончен

Две команды, названия которых начинаются на «А» и состоят из пяти букв, встречались в Грозном частично параллельно «Спартаку» и «Рубину». Ещё у них одинаковая последовательность гласных и согласных букв. В турнирной таблице команды имели одинаковое число очков – по четыре. Там они шли в длинной замыкающей группе.

Протокол игры  
Ахмат0:0Акрон
Шелия ГиоргиИбишев Турпал-АлиЖиров АлександрШатара МилошАдамов Арсен 61' (Ловат Лукас ( 61') Тодорович ДаркоКамилов Владислав 90' (Якуев Магомед ( 90') Камило Рейжерс  89'Диале Мауро ЛунаКардосо Фелиппе 76' (Диванович Заим ( 76') Садулаев Лечи
Запасные: Уциев РизванМацуев МинкаилТалал АминМагомедов ЯхьяОпарин Михаил
Васютин АлександрСавичев КонстантинЭсковаль Родриго  87'Пауло Витор IIIДимоски БоянЛончар СтефанДжурасович АлексаКузьмин Максим 62' (Эсанов Шерзод ( 62') Данилин КириллБакаев Солтмурад  68' 71' (Хубулов Владимир ( 71') Тавареш Жилсон 61' (Тимошенко Иван ( 61')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийПалиенко МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийМосквичёв ВладимирВолков СергейДмитриев АрсенийБардыбахин Вячеслав
31 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Надер Гандри не мог сыграть за «Ахмат» в отчётном матче из-за удаления в прошлом туре Премьер-лиги. Надолго выбыли из-за травм Мирослав Богосавац и Бернард Бериша. Ходили слухи, что в случае поражения «Ахмата» у грозненской команды появится новый тренер. Что, возможно, вернётся Сергей Ташуев, или же Сергей Юран придёт.

Позиции Заура Тедеева на посту главного тренера «Акрона» вроде более весомые. Хоть тольяттинская команда и набирает очков мало, а пропускает голов много, там предпочитают доверять перспективному специалисту. С другой стороны, для «Акрона» сейчас первый сезон в Премьер-лиге в истории, а для «Ахмата»/«Терека» – семнадцатый кряду.

Первый тайм прошёл на равных курсах. Конкретно голевые моменты из него припомнить трудно – скорее бывали полуопасные. Вначале проявлял активность Фелипе Кардосо, но бил в сетку с внешней стороны или в Васютина. Возник эпизод, когда Шелия не стал рисковать и перевёл за перекладину мяч, заваливавшийся ему за шиворот.

Боян Димоски напомнил о себе дальним ударом на 35-й минуте. Не удалось ему направить мяч в ворота. Беншимол с приличной дистанции тоже искал свой гол, но не нашёл. В начале второго тайма Солтмурад Бакаев после смещения не угодил в девятку. А впоследствии игра перешла под позиционный атакующий контроль «Ахмата».

Взял на себя игру Камилов и пробил с левого полуфланга – рядом с дальней штангой прошёл мяч. Позже Садулаев выкатил Камилову со штрафного, и тому не зря пытались помешать защитники – удар состоялся выше створа. Где-то сам Садулаев не попадал в ворота, где-то – Луна Диале, а где-то Пауло Витор блокировал удар Кардосо.

Подозрение на пенальти – была ли игра рукой у Савичева? Нет, не было. Ни когда по воздуху летел мяч, ни когда отскочил от газона. Во втором случае мяч срикошетил от спины Константина. В другой ситуации Васютин не лучшим образом совладал с мячом, когда разыгрывал его с партнёрами. Всё-таки избежал Александр роковой ошибки.

«Акрон» несколько отодвинул игру вперёд, но так у «Ахмата» появился простор для контригры. Впрочем, острый удар Ловата накрыл Пауло Витор. После подачи углового Ибишев головой попал в штангу. А момент гостей? Лончар также головой ударил чуть над перекладиной. 0:0. У команд стало по пять очков. «Ахмат» по-прежнему без побед в рамках чемпионата.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Акрон

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