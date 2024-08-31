Зобнин и подвёл, и мобилизовал: «Спартак» в меньшинстве вымучил победу над «Рубином»

«Спартак» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч седьмого тура состоялся 31 августа на стадионе «Лукойл Арена».

Неожиданное поражение в Кубке России особо не потрепало «Спартак». После выхода Барко и Угальде «красно-белые» серьёзно зажали махачкалинцев, а на матч РПЛ было понятно, что появятся они в стартовом составе. Правда, лидеры казанской команды тоже отдохнули. Даку вообще не ездил на матч Кубка России, а Иву и Зотов провели несколько минут в концовке, чтобы не терять тонус.

Ожидаемо все лидеры команд появились в старте (только Вада травмирован), и началось футбольное бодание. «Рубин» сразу обозначил свою позицию – отдали мяч и уповали на контратаки со стандартами. «Спартак» в позиционных атаках не так опасен, решили казанцы и были правы. Долгое время «красно-белые» баловались стерильным владением, неопасными прострелами и навесами.

Только раз сильный прострел Зобнина привёл к рикошету от Ставера, а потом и от Тесленко. Едва от Егора мяч не залетел в ворота «Рубина», но пронесло казанцев в этом эпизоде. Ещё и Медина пытался добить, но подсёк в никуда. Помешал ему в том эпизоде Вуячич, которого вскоре пришлось заменить из-за ужаснейшего подката Денисова. Игора увезли на электромобиле.

И вот такая плотная и жёсткая игра всё продолжалась. Вспышка случилась уже после часа игры – Роман Зобнин откровенно схватил Чумича за футболку, сорвал атаку и получил вторую жёлтую карточку. «Спартак» заиграл 10 на 11, но удивительно, что именно этого не хватало для мобилизации общих усилий. Наконец «красно-белые» стали двигаться, интереснее атаковать.

В ходе одной из атак плотно пробил Медина, а Рожков локтем притормозил мяч. Случилась пауза на повтор, после чего Карасёв вернулся с вердиктом – пенальти. И вот Барко с «точки» бьёт под штангу, Ставер прыгает в противоположный угол – 1:0. Двенадцать минут игры в меньшинстве пошли «Спартаку» на пользу, а дальше нужно было засушить.

И с этой задачей «красно-белые» тоже справились. В сложных условиях добыта минимальная победа над «Рубином», которая пока позволяет «Спартаку» взлететь на третье место.