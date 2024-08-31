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Дзюба: «Никогда не сдаваться»

31 Августа 2024 • 21:38 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной, а также целого ряда главных российских клубов, Артём Дзюба, рассказал, что, по его мнению, является секретом долголетия в профессиональном футболе. Он считает, что игрок должен быть стойким, как оловянный солдатик - и никогда не сдаваться.

- Нужно никогда не сдаваться. И самое главное нужно оставаться человеком и самим собой. Если ты знаешь, какой ты человек и ведешь себя правильно, то тебе всё воздастся. Не хочется быть пустышкой, - цитирует слова нападающего «Чемпионат».

В прошлом сезоне Дзюба выступал за московский «Локомотив», сейчас он пока что без клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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