Дзюба: «Никогда не сдаваться»

Бывший нападающий российской сборной, а также целого ряда главных российских клубов, Артём Дзюба, рассказал, что, по его мнению, является секретом долголетия в профессиональном футболе. Он считает, что игрок должен быть стойким, как оловянный солдатик - и никогда не сдаваться.

- Нужно никогда не сдаваться. И самое главное нужно оставаться человеком и самим собой. Если ты знаешь, какой ты человек и ведешь себя правильно, то тебе всё воздастся. Не хочется быть пустышкой, - цитирует слова нападающего «Чемпионат».

В прошлом сезоне Дзюба выступал за московский «Локомотив», сейчас он пока что без клуба.