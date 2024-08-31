Фланговый футболист «Локомотива» Наир Тикнизян не интересен «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», главный тренер «бело-голубых» Марцел Лички остановил свой выбор на Артуре Гомесе из «Крузейро». В течение ближайшей недели бразилец присоединится к динамовцам.

Наиру Тикнизяну 25 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 6,5 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее в прессе появлялась информация о планах «Локомотива» заключить с Наиром Тикнизяном новый контракт.