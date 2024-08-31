Стало известно, когда Илича могут уволить из «Пари НН»

«Пари НН» не смог сотворить сенсацию в субботнем матче Премьер-лиги против «Зенита». Нижегородцы потерпели на своём поле крупное поражение с результатом 0:3.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Саша Илич не будет уволен с должности главного тренера «Пари НН» в ближайшие недели. По данным источника, с Иличем могут расстаться, если по итогам матча против «Акрона» команда будет находиться в районе зоны вылета.

Матч между «Акроном» и «Пари НН» пройдёт 5 октября – перед паузой на матчи национальных сборных.

Отмечается, что в случае отставки Саши Илича принять «Пари НН» может Кирилл Новиков.