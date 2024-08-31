Представитель Гонду оценил дубль игрока в дебютном матче за «Зенит»

В субботу вечером «Зенит» разгромил на выезде «Пари НН» со счётом 3:0. Новичок питерской команды Лусиано Гонду стал автором дубля. Комментарий по поводу яркого дебюта 23-летнего аргентинца дал его представитель – Густаво Гони.

«Это фантастика! Мы очень счастливы. Забить два мяча в первой же игре – потрясающе. Это хорошо сказывается на адаптации», - сказал Гони сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на поле соперника.

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.