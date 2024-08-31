Панченко: «Химки» показали, что в РПЛ можно бороться даже с «Зенитом»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с ЦСКА и турнирных задачах.
- Как прокомментируете поражение от ЦСКА?
- Я считаю, что счет не по игре. Мы сегодня хорошо действовали. Понятно, проиграли 0:2, но у нас были моменты сравнять счет. По игре мы неплохо смотрелись.
- Наверное, имеете в виду один из самых убойных моментов, который был у Веры?
- Да, у него был отличный шанс забить. У Руденко тоже было два хороших момента. И у Мирзова.
- У «Химок» много новичков. Это не создает проблем с взаимопониманием?
- Мы сейчас сыгрываемся. Согласен с тем, что новичков много. Скоро будет пауза на сборные и она нам как раз кстати, чтобы всем вместе поработать и сыграться.
- Терехов недавно заявил, что «Химки» в этом сезоне будут бороться за пятерку и Кубок России. Он пошутил?
- Сергей никогда не шутит. С его опытом он провидец. Уверен, что с нами легко никому не будет.
- Кого из топов выбьете из пятерки?
- Если без шуток, то мы настраиваемся на каждого соперника, а итоги посмотрим потом.
- Вы положили начало серии потери очков «Зенитом». Можно все-таки бороться с питерцами?
- Наш матч показал, что можно. Как и с любым соперником. Просто надо быть сконцентрированным все девяносто минут.
Елена Григорьевская
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