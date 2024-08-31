Защитник «Химок» Филин: «Поможет ли Соболев «Зениту»? Медийно он точно помогает»

Защитник «Химок» Александр Филин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ.
- Совсем недавно ваша команда отняла очки у «Зенита» и, казалось, вы сможете дать бой ЦСКА. Почему не получилось?
- Трудно рассчитывать, что мы постоянно будет отбирать очки у грандов РПЛ. Всегда тяжело играть против топ-клубов. Сегодня «армейцы», может, не по игре добились результата, но главное не качество, а набранные очки.
- У вас ведь были шансы забить. Почему не воспользовались ими?
- Да, к сожалению, мы не забили стопроцентный момент, а на таком уровне много шансов не бывает. А когда ты не забиваешь – игра ломается, а том числе психологически. Акинфеев сделал очень важный сейв, и это сразу придало ЦСКА сил, а нас немного загнало.
- Есть ли проблемы взаимопонимания с многочисленными новичками?
- В любом случае нужно время, чтобы сыграться. Особенно это касается легионеров. Сейчас как раз будет пауза. Она нам поможет.
- Кто самый сильный ваш новичок «Химок»?
- Трудно сказать. Никого не хотел бы выделять.
- «Зенит» начал терять очки. Будет ли борьба за золотые медали?
- Сто процентов. Все будут терять очки, и «Зенит» не исключение. Думаю, конкуренцию составят все топ-клубы. Многие из них усилились.
- «Зенит» купил Соболева. Он поможет?
- Посмотрим. Медийно он точно помогает (смеется).
Елена Григорьевская
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