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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Илич: «Зенит» забил как минимум два мяча после наших ошибок»

31 Августа 2024 • 20:27 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич  дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Вы по ходу матча уходили в подтрибунное помещение. Что это было?

- Просто в туалет.

- По игре. Все ли по делу, по игре ли счет?

- Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику, но, как я уже много раз говорил за этот год, за этот сезон, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил как минимум два мяча после наших ошибок. Для меня неприемлемо совершать такие ошибки. Мы не должны были позволять забивать такие мячи.

- Сейчас пауза на матчи сборных. Можно ли говорить, что для вашей команды она наступает вовремя? Потому что какие-то моменты можно подкорректировать на тренировках.

- С момента, как я появился здесь, мы постоянно говорим, что нужно играть проще, на фланги, но мы постоянно совершаем какие-то ошибки, за которые нам приходится по итогу дорого расплачиваться.

- Можно ли ожидать до конца трансферного окна еще каких-то изменений в составе на вход или выход?

- Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда, 25 игроков. И сейчас мне нужно будет небольшое время для отдыха и лучшей подготовки к будущим матчам.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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