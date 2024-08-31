Семак: «Заслуженная трудовая победа, хорошо сыграли ребята»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько тяжелым получился матч для вашей команды?

- Матч непростой. Если бы забили в дебюте, а у нас были очень хорошие моменты в самом начале, забили бы пораньше, может быть, полегче было бы. А так, напряжение чувствовалось до второго нашего забитого мяч. Второй забитый мяч закрыл все вопросы о победителе. В концовке могли еще забивать. Заслуженная трудовая победа, хорошо сыграли ребята.

- По какой схеме вы сегодня играли? Потому что и Вендел играл практически на одной линии с Кассьеррой, и Барриос глубоко опускался. Во втором тайме очевидно на тройку центральных перешли.

- По ходу меняли, но играли схему, которая позволяла забивать и выигрывать. Это самое важное.

- Трансферная кампания вашей команды закончена в это летнее окно или нет?

- Еще время есть, трансферная кампания закроется с трансферным окном. До этого времени возможны любые изменения и на вход, и на выход. Посмотрим, время есть. В нашем чемпионате трансферное окно гораздо дольше, чем в Европе. Поэтому посмотрим.