Гонду: «Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки в команде»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Зенит» Лусиано Гонду для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько сами от себя ожидали такой игры? Два мяча в первом матче за новую команду?

- Всегда работаю для того, чтобы помогать команде, всегда стараюсь. Сегодня повезло отличиться дважды. Но самое главное, что мы как команда сыграли очень хорошо. Были моменты, давили, показывали свой футбол. Это самое важное, поэтому порадуюсь, а дальше продолжим работать, чтобы в таком же духе продолжать.

- В каждом из голевых эпизодов очень хорошо открывались. Как удалось вот такого взаимодействия с партнерами добиться? Всего лишь две тренировки с ними провели?

- Все дело в доверии партнеров и главного тренера. Конечно, упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки в команде, которые все объясняют и делают так, чтобы не оставалось никаких вопросов, все подсказывают, поэтому работа команды и тренерского штаба. Мне доверились, и я отплатил за доверие. Буду продолжать в том же духе.

- Сегодня играли на фланге атаки. Какая для вас предпочтительнее позиция - центральный нападающий или ближе к бровке?

- Нет никаких предпочтений, есть опыт игры на обеих позициях, на обеих мне комфортно и хорошо. На обеих я забивал голы, поэтому повторюсь, предпочтений нет. Где буду полезен команде, там и буду выходить.