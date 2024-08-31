«Зенит» впервые выиграл всухую пять матчей РПЛ против одного соперника

В субботу вечером «Зенит» в гостях у «Пари НН» добился крупной победы со счётом 3:0. Как сообщают специалисты по статистике из Opta, питерцы впервые в истории смогли выиграть пять подряд матчей Премьер-лиги против одного соперника всухую.

В рамках этой серии «Зенит» обыгрывал «Пари НН» с такими результатами: 3:0, 3:0, 2:0, 1:0, 3:0.

«Зенит» благодаря этой победе вырвался на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом в воскресенье обойти питерцев снова может «Локомотив» - если обыграет «Краснодар».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.