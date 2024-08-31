В «Пари НН» исключили отставку тренера во время матча

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает должность генерального директора, высказался об инциденте с главным тренером команды Сашей Иличем. По ходу второго тайма матча с «Зенитом» Илич ушёл с тренерской скамейки, но в скором времени вернулся.

«Всё нормально, Саша уже вернулся на бровку. Ничего такого не произошло. Могли его отправить в отставку посреди матча? Нет-нет, такого не случится», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Пари НН» проиграл на своём поле «Зениту» со счётом 0:3. На текущий момент нижегородцы располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с шестью очками.