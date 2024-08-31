Адиев: «Улучшение игры заметно даже невооруженным взглядом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- В последних встречах мы видим, что у «Ахмата» меняется рисунок игры, она становится лучше. Пока это не совсем на результате отображается, но тем не менее, вы как тренер наблюдаете эту динамику?

- Да, конечно, она заметна даже невооруженным взглядом. Я как и говорил нужно время, чтобы наша игра поднялась, чтобы улучшилось взаимопонимание. Это есть, но, к сожалению, вы правильно отметили - это не приносит нам желаемого результата.

- Сегодня игра против «Акрона». Команда - вроде и новичок Премьер-лиги, но в Премьер-лиге нет слабых соперников. Насколько это тяжелый оппонент? Непросто будет «Ахмату»?

- Вы правильно заметили, это очень самобытная команда, ей надо отдать должное, с каждым соперником она не отходит от своей игры и с лидерами на выезде она играет. Где-то там удачно получается, где-то нет. Сегодня будет тот же почерк, они от своей игры не будут отходить.