Тедеев: «Будет сегодня много борьбы, это точно»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Не так давно вы свою команду на этом стадионе выводили в качестве хозяина, а сегодня в качестве гостя приехали. С какими ощущениями возвращаетесь в Грозный, на «Ахмат Арену»?

- Во-первых, я приблизился к дому, буквально рядом. С какими ощущениями? Я надеюсь, что после игры ощущения будут еще более правильными. Мы хотим сегодня добиться результата. Как и команда «Ахмат», безусловно. Ощущения хорошие, увидел добрых людей, это самое главное.

- По «Ахмату» несколько слов. Да, команда сейчас не блещет результатом, но в последних двух играх именно рисунок игры начинает вычерчиваться у «Ахмата». Насколько это опасно?

- «Ахмат» всегда опасен. На своем поле это сильная команда, «Ахмат» - это команда с большими традициями, это команда, которая буквально в прошлом сезоне выдала очень хороший отрезок, команда, у которой есть потенциал, безусловно. Поэтому сегодня будет тяжелый матч. Мы готовились именно к тяжелой игре, и понимаем, что она будет изобиловать многими единоборствами. Она сегодня, надеюсь, будет интересной и для зрителя. Но матч будет тяжелым, у меня в этом нет ни единого сомнения.

- Сегодня стоит ждать много голов?

- Сложно мне сказать. Я в этом плане не могу дать точную оценку. Но то, что будет сегодня много борьбы, это точно.