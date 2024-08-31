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Станкович отказался комментировать уход Соболева

31 Августа 2024 • 19:51 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Рубин
1 1.55 X 4.40 2 5.90
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович  дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Первый вопрос по составу. Виллиана Жозе даже в заявке на игру нет. В чем причина?

- Я бы начал разговор с 11 футболистов, которые в стартовом составе. Это те ребята, которые работали и заслужили это. Тренерские решения принимаются в зависимости от заслуг футболистов в течение этого периода.

- Ваш сегодняшний соперник, «Рубин», набрал семь очков в трех гостевых матчах. Команда в быстрых атаках много моментов создает. Как этому противостоять и не позволить набрать очки?

- «Рубин» - действительно, крепкая и сильная команда, хорошо организованная, которая может наказать тебя разными способами, в том числе и в быстрых контратаках, это могут быть и стандартные положения. Это хорошая команда, но я сегодня жду от своих ребят тоже хорошей игры, достойной «Спартака», которую мы уже показывали в этом сезоне.

- Александр Соболев, его история закончилась. Для вас лично и для команды в целом это что значит здесь и сейчас?

- Не знаю. Меня сегодня интересуют только три очка в матче с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Александр Соболев ещё теги

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