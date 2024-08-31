«Зенит» установил клубный рекорд – в РПЛ такого не было 14 лет

В субботу «Зенит» порадовал своих фанатов крупной гостевой победой над «Пари НН» со счётом 3:0. Как следствие, команда Сергея Семака как минимум сутки проведёт на первом месте в турнирной таблице.

В семи стартовых турах Премьер-лиги «Зенит» пропустил всего лишь один гол, что является клубным рекордом. На этот факт обращают внимание специалисты статистики из Opta.

Также отмечается, что «Зенит» стал первой командой в Премьер-лиге с 2010 года, пропустившей в семи стартовых турах так мало. 14 лет назад такую хорошую игру в обороне демонстрировал «Рубин» под руководством Курбана Бердыева.