Какие ребята нахимичили «Зениту» ликование в Нижнем Новгороде

«Зенит» вернулся на победный путь, отгрузив в Нижнем Новгороде три мяча местной команде в рамках чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выделило трёх лучших игроков матча. Естественно, все они из состава «Зенита».

Статистика матча: владение мячом – 30:70, удары по воротам – 7:17, в створ – 2:11, угловые – 1:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ЛУСИАНО ГОНДУ – 8,0. Прекрасный дебют в составе «Зенита». Не хуже, чем у Глушенкова. Аргентинец комфортно себя почувствовал среди бразильцев – ведь все они южноамериканцы. Нижегородцы были вынуждены вынимать дубль от этого парня, который призван вместе с другими обеспечить «Зениту» досрочное чемпионство, в отличие от прошлого сезона.

ВЕНДЕЛ – 7,5. Травма прошла, травма закончилась – пора возвращаться в число ключевых игроков «Зенита». Матч со «Спартаком» ушёл у него на разминку, а с «Пари НН» пошёл самый сок. Техничные взаимодействия с партнёрами, смены позиций, туда-сюда. Как бонусы – результативный пас и гол. Вендел ассистировал Гонду – а что будет, когда Глушенков вернётся?

КЛАУДИНЬО - 7,5. Продлив контракт с «Зенитом», обрёл очередное дыхание. Не отлынивал, не психовал, не злился, а играл в своё удовольствие. Голевой пас выложил на Вендела. Провёл меньше единоборств (пять), чем Гонду (десять) и Вендел (шесть), зато успешность их показал куда более лучшую – 80 процентов.

Кирилл Иванцов