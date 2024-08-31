Шнякин: «Спартак» показал, как можно играть с «Зенитом»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о недавнем выступлении «Спартака» в гостях у «Зенита». Как известно, дерби двух столиц в Премьер-лиге завершилось вничью со счётом 0:0.

«План «Спартака» был более выигрышным до удаления. «Спартак» показал, как можно играть с «Зенитом». Мне красно-белые очень понравились в той встрече», - слова Шнякина приводит «РБ Спорт».

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Рубина». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.