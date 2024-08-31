Гонду ворвался в гонку: «Зенит» раскрошил «Пари НН» и прервал негативную серию

В Нижнем Новгороде встречались две команды, относительно давно никого не побеждавшие. «Зенит» последний раз до этого выигрывал 14 августа (у «Рубина» в Кубке), а «Пари НН» – 9 августа (у «Химок» в чемпионате).

Александр Соболев перешёл в «Зенит», но когда «сине-бело-голубые» уже отправились на волжский выезд, он проходил презентацию в Санкт-Петербурге. Так что в заявку Александр на отчётный матч не попал. Будет набирать форму во время перерыва на сборную.

«Зенит» какие предыдущие матчи не выиграл? С «Химками» сыграл вничью, со «Спартаком» – тоже, «Акрону» проиграл по пенальти. «Пари НН» по порядку уступил ЦСКА по пенальти, после чего потерпел поражения от «Краснодара», «Крыльев Советов» и опять «Краснодара».

«Зенит» по-прежнему без Глушенкова в игре – зато с Гонду. Зенитовский аргентинец дебютировал с первых минут в Нижнем. Кассьерре и Педро также нашлись места в атаке. Условная полузащита тоже оказалась южноамериканской – Барриос, Клаудиньо, Вендел.

Инициатива с самого начала досталась «Зениту». Гонду ударил уже на первой минуте, но в Медведева. Клаудиньо вскоре приложился уже поинтересней – вратарь хозяев вытащил на угловой. После этого стандарта Кассьерра пробил из штрафной – Медведев был на месте.

Девятнадцатая минута дала практически двойной момент «Зенита». Гонду ударил с рикошетом от Александрова, а Кассьерра не попал в ворота. Клаудиньо бахнул со штрафного – сэйв Медведев и штанга. В иной игре команда Семака к отметке в получас игры вела бы с запасом.

Как раз на исходе тридцатой минуты «Зенит» и вышел вперёд. Вендел слева отдал на Гонду, оборона «Пари НН» была прорвана, и Лусиано чётко реализовал рандеву с Медведевым (0:1). Та атака возникла благодаря отбору Кассьерры, дальше пас на Вендела сделал Педро.

Активизировались нижегородцы до перерыва, однако ничего не достигли. Максимум у хозяев возникали полумоменты. Ещё при нулевом счёте Зе Турбо с левого полуфланга с приличной дистанции пробил по центру створа, где мяч беспроблемно забрал Латышонок.

Во втором тайме «Зенит» снова рассчитывал на быстрый гол. Кассьерра пробил на 46-й минуте – рикошет от Гоцука привёл мяч к угловому. К голу дело пришло спустя десятиминутку. Дуглас Сантос произвёл пас слева, а Гонду головой отправил мяч в ворота и оформил дубль (0:2).

Зе Турбо в штрафной «Зенита» наступили на ногу, но арбитр пенальти не назначил, а к монитору его не позвали. Мухин заменился из-за травмы. Петербуржцы заиграли на удержание, что не помешало Венделу реализовать выход на Медведева с передачи Клаудиньо (0:3).

Не довести такой матч до уверенной победы для «Зенита» было почти что невозможно. Абсолютно не такой класс у «Пари НН», чтобы поставить под сомнение успех питерцев. «Зенит» возвращается на первое место, откуда сместить его в воскресенье может «Локомотив».

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Кирилл Иванцов