Тренер «Пари НН» ушёл с тренерской скамьи после третьего гола «Зенита»

В седьмом туре Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле выясняют «Пари НН» и «Зенит». Вскоре после третьего пропущенного гола главный тренер нижегородской команды Саша Илич покинул тренерскую скамейку и отправился в подтрибунное помещение. Впрочем, в скором времени специалист вернулся на положенное место. Возможно, Илич просто отлучался по каким-то нуждам, хотя можно было предположить, что у тренера сдали нервы из-за плохого результата.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между «Пари НН» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.