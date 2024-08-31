«Пари НН» потерял полузащитника в матче с «Зенитом»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит матч седьмого тура между «Пари НН» и «Зенитом». В середине второго тайма из-за повреждения замена понадобилась молодому полузащитнику нижегородской команды Антону Мухину. В срочном порядке 19-летнего игрока заменил Александр Трошечкин.

Следить за заключительным отрезком матча Премьер-лиги между «Пари НН» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что в шести прошедших турах Премьер-лиги «Пари НН» удалось набрать шесть зачётных баллов (две победы, четыре поражения).