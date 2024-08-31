Защитник ЦСКА Данил Круговой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, может ли Александр Соболев заиграть в «Зените».

- Наверняка следите за своей бывшей командой «Зенитом».

- Конечно, слежу.

- Питерцы в трех матчах подряд потеряли очки, и для многих это стало неожиданностью. А вы как это восприняли?

- Все равно рано или поздно победы прервались бы, потому что нельзя весь чемпионат пройти на одном и том же уровне. Надеюсь, что с ЦСКА «Зенит» тоже потеряет очки.

- Вам не кажется, что у «Зенита» получится легкий сезон, учитывая, как команда стартовала в чемпионате?

- Мне так не кажется. Меня многие спрашивали об этом. Сейчас все идет хорошо, а потом можно сбавить обороты. Дальше будет только интереснее.

- То есть вы не считаете, что есть «Зенит» и все остальные команды, которые уровнем ниже?

- Я так не считаю.

- Как прокомментируете переход в «Зенит» Александра Соболева? Получится у него в питерском клубе, как думаете?

- Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, как его встретят новые одноклубники. У него была ситуация с Барриосом, поэтому не представляю, как все там будет происходить.

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- Думаете, след от этой истории может тянуться?

- Я думаю, может.

Елена Григорьевская