Ташуев: «ЦСКА с Николичем на прагматике, а «Химки» слишком увлечены рондо»

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил первый матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Химки» – ЦСКА (0:2).

- Я бы назвал эту встречу прагматично не законченной по сюжету. ЦСКА вообще в этом сезоне играет с Николичем в тот футбол, который был раньше у него в «Локомотиве». То есть не самый высокий прессинг, большое внимание уделяется обороне, быстрые атаки, эпизоды, класс игроков и так далее. Возможно, неплохая физическая готовность, хотя в концовке просели чуть-чуть. «Химки» сделали замены, в атакующей группе у них появились свежие футболисты, там хорошая ротация.

При втором голе «Химками» была проиграна зона подбора – удивительно. Нейтральный мяч, и опорный хавбек проигрывает Облякову, который небольшого роста. Нарушение правил, стандарт. 17-18 метров до ворот, а игроки стоят по стенке, давая большое пространство для добива. То есть поставьте стенку, а оборону чуть ниже ставьте, чтоб она добивание не позволяла делать. Какой офсайд будет при таком стандарте? Вот такие маленькие тактические нюансы и сказываются на результате.

«Химки» владеют мячом больше, как-то комбинируют, но нет у них в игре взрыва мощного. Моменты? Акинфеев подвыручил пару раз, но там в основном стандарты были, мяч еле доползал до вратаря ЦСКА. Слишком увлечение рондо, а-ля испанским стилем. Даже Гвардиола говорил, что тики-така не его термин. Речь идёт о вертикали в атаку, с высоким прессингом, забивать любой ценой как можно больше.

«Химки» играют субтильно, хотя им есть кого выпускать. Наелся, условно, Мирзов – выходит на замену Бакаев. Другого нападающего меняет другой нападающий. В середине поля атакующая группа неплохая инсайдовая. Есть возможности регулировать ход матча. Обратите внимание: «Химки» в Грозном вели 2:0, но стали проигрывать 3:2 и случайно сравняли до 3:3. Субтильность или физическая готовность такая, я не знаю точно, не позволяет команде добиваться успехов. ЦСКА сыграл на прагматике, мог на быстрых ответных атаках забить ещё не один мяч, но реализация подвела. А так, по делу, я думаю, ЦСКА выиграл. Они были более заточены на результат, – сказал Ташуев.

Со 2 сентября в чемпионате России наступает перерыв на матчи сборных.